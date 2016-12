Vähäkyröläissyntyinen Jannika Ranta on toiminut myös Olli Rehnin erityisavustajana.

Elinkeinoministeriksi torstaina nimitetty Mika Lintilän (kesk.) kolmesta erityisavustajasta kaksi on juuriltaan pohjalaisia.

Jannika Ranta on syntyisin Vähästäkyröstä. Vuonna 1988 syntynyt Ranta on työskennellyt aiemmin keskustan kansainvälisten asioiden sihteerinä. Ranta on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, ja hän osaa muun muassa kiinan kieltä.

Peräseinäjoella syntynyt Markku Rajala (57) on pitkän linjan keskustavaikuttaja. Hän on toiminut useissa eri tehtävissä niin puoluetoimistolla kuin eduskuntaryhmässäkin. Hän toimi myös europarlamentaarikko Olli Rehnin avustajana. Koulutukseltaan Rajala on valtiotieteiden ylioppilas.

Sekä Ranta että Rajala työskentelivät myös elinkeinoministerin tehtävistä Suomen Pankkiin siirtyvän Olli Rehnin erityisavustajina.