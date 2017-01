– Kyllä tässä haetaan ehdottomasti Suomen kannalta parasta mallia, millä Suomen olisi mahdollista saada tämä erittäin iso investointi.

Toimittaja kysyi Lintilältä, pitääkö paikkansa, että työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt selvityksen, jossa Vaasa on nähty parhaana. Lintilä vastasi, että Vaasa oli parhaiden joukossa.

– Vaikea sanoa, kuka niistä on paras. Se riippuu siitä, millä kriteerillä sen ottaa. Sanotaan, että selvityksessä oli paikkakuntia, jotka pystyvät olemaan mahdollinen kohdepaikka. Olen kutsunut kaikkien näiden paikkakuntien edustajat palaveriin tai käymään tällainen team Finland -keskustelu, että olemme yksi joukkue, joka lähtee tätä hakemaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitettua keskiviikkona, että Tesla-hankkeessa edetään Vaasa kärjessä, myös Kaakkois-Suomi ilmoitti torstaiaamuna havittelevansa tehdasta.

Toimittaja totesi lähetyksessä Lintilälle, että tämän seurauksena lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kobra (kesk.) syytti ministeriötä välistävedosta ja lauantaiaamun Kymen Sanomissa sanottiin, että Tesla-selvitystä pantataan.

– Näyttää tulevan karhupeijaiset ennen kuin karhua on edes nähty, Lintilä kommentoi.

Lintilältä kysyttiin, miten Vaasaan lopulta päädyttiin.

– Tesla on ilmoittanut, että he tekevät Eurooppaan tällaisen tehtaan, jolle he hakevat sijoituspaikkaa. Erittäin iso investointi kaikkinensa. Suomessa on lähdetty tunnustelemaan, millä paikkakunnilla olisi halukkuutta. Vaasa oli oikeastaan ensimmäinen, joka on ollut pisimmällä valmisteluissaan. Sen jälkeen on tullut kahdeksan muuta, eli yhdeksän eri paikkakuntaa oli kiinnostuneita tästä, joten tehtiin sellainen esiselvitys.

Lintilä painotti, että kyseessä on koko Suomen hanke, jolla pitää kuitenkin olla selkeä kärki.

– Pitää mieltää, että meillä on kilpakumppaneina esimerkiksi Saksa, jossa on München kärkenä, Hollanti Rotterdamilla, Portugalilla Lissabon. Pitäisin hyvin outona sitä, että Suomi ilmoittautuisi kisaan ja ilmoittaisi, että meillä on näitä ja näitä paikkakuntia vaihtoehtoina. Pitää valita yhden kärjen taktiikka.

Lintilältä kysyttiin myös, mitä Tesla-haun eteen pitäisi tehdä Teslan toimitusjohtajalle Elon Muskille soittamisen lisäksi.

– Sanotaan, että kyllä tätä yhteyttä on jo viritetty. Ensimmäisenä meidän pitää saada enemmän selville Teslan kriteereistä, koska kaikki eivät ole tiedossa. Sen tiedämme, että nyt ollaan jo hiukan jälkijunassa. Olisi meidän kannaltamme hyvin vaikea tilanne, että alkaisimme vielä tehdä selvityskierroksia. Nyt pitäisi olla jo kovaa kyytiä matkassa.

LAURA POTINOJA