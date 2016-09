Rönnqvist on oikeustieteellisten opintojensa loppusuoralla Helsingin yliopistolla ja on myös suorittanut valtiotieteen opintoja Åbo Akademissa. Hän on myös opiskellut yhden lukukauden oikeustieteitä Erasmus Universiteit Rotterdamissa. Ennen avustajan tehtäväänsä hän on työskennellyt asianajotoimistoissa sekä startup-yritysten parissa.

–On hienoa, että Linda Rönnqvist on vaasalainen. Hän tuntee seudun ja hänellä on halu kehittää menestyvää Pohjanmaan seutua edelleen. Lisäksi Rönnqvistin koulutustausta sekä aiempi työkokemus tukevat minua työssäni talous- ja valtiovarainvaliokunnissa, toteaa kansanedustaja Joakim Strand.