– Naapurin tyttö oli tullut kotiin ja huomannut tulipalon. Hän oli soittanut hätänumeroon ja evakuoinut veljensä sekä koiransa ulos asunnosta. Kaikki saatiin onneksi ulos, Riikilä kertoo.

– Se on pääasia, että tilanne vaikuttaa rauhalliselta ja kaikilla palaneen rivitalon asukkailla on ensi yöksi majoitus tiedossa. Minä olen keitellyt tässä lähinnä kahvia. Yksi asukkaista on juuri luonani käymässä, Riikilä selvittää.

Riikilän mukaan Kehätie on edelleen suljettuna, mutta palaneesta rivitalosta ei enää nouse savua.