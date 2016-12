Kaupunginhallitus myös esittää yksimielisesti valtuustolle, että Lapualle voidaan vastaanottaa enintään 20 alaikäisenä Suomeen tullutta, oleskeluluvan saanutta nuorta.

Lapuan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Etelä-Pohjanmaan liiton valtuuston puheenjohtaja Kai Pöntinen (kok.) julkaisi aiheeesta tunteikkaan viestin keskiviikkona Facebookissa.

"Stereotypiat saivat kyytiä, proud of you all!", Pöntinen hehkutti.

Pöntisen somepäivitys on saanut pääosin positiivisen vastaanoton. Valtaosa päivitykseen reagoineista on tykännyt Pöntisen sanomasta.

Keskustelu päivityksen ympärillä on käynyt vilkkaana puolesta ja vastaan. Osa kommentoijista pelkää, että turvapaikanhakijat aihettaisivat tullessaan levottomuuksia. Useat kommentoijat kiittelevät kaupunginhallituksen esitystä. Yksi kommentoija muun muassa kirjoittaa, että hänen luottamuksen lapualaiseen politiikkaan on vähän palaamassa.

Lapuan kaupunginvaltuusto päättää kansanäänestyksen järjestämisestä tulevana maanantaina kello 17 alkavassa kokouksessa.