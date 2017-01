Paikalle tulevat elokuvaohjaaja Tuukka Temonen, näyttelijä Ville Haapasalo sekä Suomen suosituin tubettaja Lakko.

Temonen kannustaa nuoria rohkeuteen ja unelmien toteuttamiseen. Haapasalo valottaa paikallisen kulttuurin tuntemisen merkitystä yritystoiminnassa.

Kaksipäiväiset messut pidetään 10.-11.3. yhteiskoululla. Tapahtumassa jaetaan tietoa työelämästä, koulutuksesta ja yrittäjyydestä. Näytteilleasettajina on oppilaitoksia, työnantajia, yhdistyksiä ja muita alueellisia toimijoita. Perjantai on suunnattu nuorille ja päivän erityisteemana on media-ala, joka on kovassa nosteessa maakunnassa.

Messut järjestää Trilla, Suupohjan koulutuskuntayhtymä ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Trilla on Suupohjan koulutuskuntayhtymään kuuluva työllisyyden hoidon palveluyksikkö.

