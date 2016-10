Toivo Sukari on Ideaparkin perustaja.

Tänään maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Seinäjoki hyväksyy Sukari Konserni Oy:n perustettavan yhtiön lukuun kanssa allekirjoitetun kiinteistökaupan esisopimuksen.

Tarkoituksena on rakentaa Joupin kaupunginosaan noin 70 000 kerrosneliön suuruinen Ideapark Seinäjoki -kauppakeskus. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuonna 2017. Rakentaminen kestää noin 1- 1,5 vuotta. Valtuusto päättää molemmista asioista maanantaina 24. lokakuuta.

- Sukari Konserni Oy:n kiinnostus kertoo Seinäjoen vahvasta kaupallisesta vetovoimasta ja kansallisesta painoarvosta hyvänä investointikohteena. Ideapark tuo valtakunnallista tunnettuutta ja asiakkaita laajalta alueelta, sanoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

- Seinäjoki on ylivoimaisesti Pohjanmaan paras kauppapaikka Ideaparkille. Nykyaikainen kauppakeskus on elämys- ja vapaa-ajan keskus, jossa asiakkaiden viihtyminen on etusijalla. Seinäjoella pystymme palvelemaan asiakkaita niin lähiseudulta kuin kauempaakin, toteaa Sukari Konserni Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Henttula.

- Kaupunginhallitus käsitteli asiaa ja päätyi myönteisessä hengessä ratkaisuun. Pitkien ja perusteellisten selvitysten jälkeen Ideapark Seinäjoki –hanke todettiin tässä kohtaa kaikkein parhaimmaksi Seinäjoelle, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen.