Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö, laihialaislähtöinen Jari Liukku on valittu Euroopan poliisivirasto Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtajaksi.

Asiasta tiedotti torstaina Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan tehtävä on merkittävä. Kyseinen sektori on Europolin ydintoimintaa vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, erityisesti huumausainerikollisuuden, laittomia aseita koskevan rikollisuuden ja rikollisjärjestöjen torjunnassa.

Keskus tukee merkittävällä tavalla jäsenvaltioiden rikostorjuntatyötä analysoimalla saatuja tietoja, linkittämällä juttuja jäsenvaltioiden kesken ja tukemalla operatiivista toimintaa sekä rikostutkintaa.

– Uudet rikosilmiöt on kyettävä tunnistamaan nopeasti, koska niiden torjunta edellyttää yleensä yhdessä sovittuja toimenpiteitä. Haitallisimmat rikosilmiöt vaikuttavat yleensä kaikkiin jäsenmaihin, Liukku sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa .

Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskus on yksi Europolin operatiivisen osaston toiminta-aloista ja se on niistä suurin. Haagissa Alankomaissa sijaitsevassa keskuksessa työskentelee 140 työntekijää. Europolissa kokonaisuudessaan on noin tuhat työntekijää.