Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Pedersöressä ja Luodossa riehuu Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston mukaan laaja Cryptosporidium-parasiitin aiheuttama epidemia. Epidemiaa on tavattu sekä ihmisillä että eläimillä, ja oireena on pitkittynyt vesiripuli.

Myös muualla Pohjanmaalla on todettu tavanomaista enemmän Cryptosporidium-tapauksia tänä kesänä.

Parasiitti vaikuttaa tarttuvan nyt erittäin herkästi sitä sairastavilta vasikoilta myös ihmisiin. Tartunnan voi saada suorasta kosketuksesta eläimiin tai niiden ulosteisiin, mutta kyseinen parasiitti tarttuu saastuneiden kosketuspintojen ja esineiden välityksellä. Parasiitti voi lisäksi tarttua ihmisestä toiseen, ja tarttuva annos on Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston mukaan hyvin pieni. Tartunnan voi välttää käsien huolellisella pesulla. Kädet on hyvä pestä aina kotiin tullessa, ennen ruoan laittoa, ennen aterioita, WC-käyntien sekä vaipanvaihdon jälkeen. Myös raa’at vihannekset ja juurekset on hyvä pestä huolellisesti ennen syöntiä. Virastosta myös neuvotaan, että kotona on hyvä pysyä kaksi oireetonta päivää, jos on sairastanut vatsatautia. Uima-altaissa ei tulisi uida kahteen viikkoon taudin päättymisen jälkeen.