– Tämä pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu, mikä on valitettavasti kohdistunut erityisesti nuoriin aikuisiin, on erittäin vakava ongelma, jolla on myös hyvin laaja-alaiset vaikutukset, Kurvinen painottaa.

Kurvinen on hyvillään, että työllisyyden parantamiseksi sekä työttömyyden keston lyhentämiseksi budjettiriihessä löydettiin nyt myös konkreettisia toimia. Lisäksi hallitus on valmis asettamaan kolmikantaisen työryhmän tätä valmistelua varten ja on ehdottanut sitä myös työmarkkinajärjestöille.

Kurvinen näkee työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työllisyyden edistämisen tärkeänä.

– Nopeasti vaikuttaviksi keinoksi tähän on nostettu nyt esimerkkeinä nuorten aikuisten osaamisohjelma, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat.

Kurvinen painottaa, että hallituksen tavoitteena on kannustaa ihmisiä aktiiviseen työn hakemiseen.

– Merkittävä muutos kohdistuu työ- ja elinkeinotoimistojen palvelutoiminnan uudistamiseen, kun jatkossa työttömien määräaikaishaastattelut toteutetaan poikkeuksetta kolmen kuukauden välein, Kurvinen korostaa.