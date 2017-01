Kokkolan Halpa-Halli Oy:n Vöyrin myymälää koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvotteluiden tuloksena Vöyrin myymälän toiminta loppuu vuoden 2018 tammikuun lopussa vuokrasopimuksen päättyessä.

Vöyrin myymälä jatkaa toimintaansa normaalisti vuoden 2017 ajan. Myymälässä työskentelee noin 20 kaupanalan ammattilaista. Yhtiö kertoo, että se auttaa henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla työllistymään Halpa-Hallin muille toimipaikoille tai esimerkiksi uudelleen kouluttautumalla jollekin muulle alalle.

Ylitalo kertoo, että yt-menettely aiheutti kuntalaisten keskuudessa laajaa huolta kaupan palveluiden tulevaisuudesta Vöyrillä. Lähes 5 000 ihmistä otti adressissa kantaa myymälän puolesta.

– Lisäksi saimme monia kehitysehdotuksia yksittäisiltä vöyriläisiltä, ja paikalliset päättäjätkin etsivät vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle. Kaikista näistä toimista huolimatta esille ei noussut sellaista ratkaisua, jolla olisi varmistettu toiminnan jatkuminen kannattavana, Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen sanoo.

Vöyrin myymälä on Halpa-Halli-ketjun pienin sekä liikevaihdoltaan että tiloiltaan. Jo tähän mennessä myymälän palvelukonseptia on jouduttu rajaamaan muista myymälöistä poiketen muun muassa aukioloaikojen, valikoimien ja markkinoinnin osalta. Tämä on Ylisen mukaan aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ketjutoiminnan kokonaisuudessa.

Ylinen sanoo, että merkittävän haasteen kannattavuudelle asettaa toimintaympäristön muutos. Kaupallinen tarjonta Vöyriä ympäröivällä markkina-alueella, ja erityisesti Vaasan seudulla, on kasvanut merkittävästi. Tämä vaikeuttaa ostovoiman pysymistä omalla paikkakunnalla varsinkin, kun kehitys jatkuu samansuuntaisena tulevaisuudessakin.