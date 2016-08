Kesällä kahdessa vaasalaispäiväkodissa jyllännyt norovirusepidemia on nyt saatu taltutettua. Viime aikoina on ilmaantunut enää joitain yksittäisiä sairastapauksia. Kuva: Eetu Sillanpää

Lähes kaksi kuukautta Vaasan Korkeanmäen päiväkodeissa riehunut norovirusepidemia on nyt ohi, Vaasan kaupungin terveysinsinööri Maarit Kantola kertoo.

– Tänä aamuna saimme tiedon lääkäreiltä, että viime ja tällä viikolla otetut ulostenäytteet olivat negatiivisia. Norovirusepidemia on loppu, mutta kaikenlaista muuta sairastelua voi toki olla.

Kantolan mukaan epidemia on hiipunut vähitellen.

– Viime aikoina ei ole ollut enää isoja määriä sairastuneita, mutta yksittäistapauksia kuitenkin.

Kaiken kaikkiaan 88 lasta ja 20 aikuista sairastui.

Kantola toteaa, että vastaavaa epidemiaa ei ole ollut hetkeen.

– Etenimme kuitenkin hyvässä hengessä. Määränpää on ollut selvä kaikilla alusta asti. Viruksen poissaanti on haastavaa, kun se on niin muuntautumiskykyinen.

Tässä tapauksessa epidemian taltuttamista vaikeuttivat Kantolan mukaan myös kesäaika ja päivystävät päiväkodit, joissa lapset vaihtuvat.

Päiväkodeissa palataan nyt normaaliin siivoustasoon.