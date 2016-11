Yli-Mäyry valitti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päätöksestä perua muotokuvahankinta marraskuun lopussa 2014.

Muotokuva olisi maalattu poliitikko Jukka Vihriälästä (kesk.). Vihriälällä on pitkäaikainen ura paitsi valtakunnan politiikassa myös sairaanhoitopiirin hallinnossa.

Muotokuvan hinta olisi ollut 30 000 euroa.

Sairaanhoitopiiri perusteli aiheutuneella poikkeuksellisella ja ennalta arvaamattomalla julkisella keskustelulla. Päätöksessä on myös viitattu sopimusedellytysten raukeamiseen.

– Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta päättää hankinnoistaan omalta kannaltaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Hankintayksikkö on voinut arvioida, että hankinnan tarkoitus on julkisen keskustelun myötä hävinnyt tai menettänyt siinä määrin merkitystään, että hankinnan tekeminen on sen myötä käynyt perusteettomaksi.

Myös markkinaoikeus on hylännyt Yli-Mäyryn valituksen jo aiemmin.

KHO:n mukaan kysymys on ollut suorahankinnasta eikä hankintayksikkö ole korvannut valittajaa toisella taiteilijalla, vaan on hankinnan keskeytettyään jättänyt muotokuvamaalausta koskevan hankinnan kokonaan toteuttamatta. Keskeyttämisen ei voida siten katsoa syrjineen valittajaa.

Sairaanhoitopiiri ei ollut myöskään ehtinyt tehdä hankintasopimusta kirjallisena Yli-Mäyryn kanssa.

