Yhtyeen tavarat pakattiin rekkoihin yhtyeen Helsingin keikan jälkeen ja yön aikana rekat suuntasivat kulkunsa kohti Vaasaa.

– Rekat saapuivat Vaasaan kello kuusi ja seitsemän aikaan aloimme kantaa tavaraa sisään hallille. Kymmenet ihmiset ovat olleet auttamassa meitä tässä urakassa, Kentin keikkojen promoottori Zachris Sundell kertoo.

Sundellin mukaan rakentaminen on sujunut aikataulussaan.

– Ilman muuta illalla kaikki on valmista hyvissä ajoin ennen keikan alkua, Sundell sanoo.

Kent-yhtyeen jäsenet ovat yöpyneet Helsingissä.

– Bändi tulee yksityiskoneella Vaasaan, Sundell kertoo.

Kentin showta varten jäähallilla aloitettiin työt täydellä tohinalla jo perjantaina.

– Konserttilavan runko rakennettiin jo eilen, Sundell mainitsee.

Vaasan jäähallia promoottori pitää hyvänä konserttipaikkana Kentille.

– Hyvä ilta on tulossa. Yhtyeellä on hieno asenne ja he haluavat soittaa Vaasassa, koska ovat täällä aiemminkin esiintyneet.