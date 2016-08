Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi on valittu toimitusjohtaja, FM Harri Mattila. Mattila on työskennellyt aiemmin muun muassa Alahärmän kunnanjohtajana ja Kauhavan kaupunginjohtajana. Viimeksi hän on työskennellyt Yritystaito Group Oy:n toimitusjohtajana.