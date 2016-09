Jurvassa liikkuu tällä hetkellä ainakin kaksi karhua, joista toinen käy asumusten roskalaatikoilla. Karhuhavaintoja tulee Jurvan Metsästysseuran puheenjohtajan Mika Lintulan mukaan nyt viikoittain. Viimeisin havainto mesikämmenten liikkeistä on tältä päivältä.

– Ajelin Sarvijoelta kohti Jurvaa puolen päivän aikoihin ja näin, kun karhu juoksi lujaa pellon yli. Se oli noin 300 metrin päässä, verkkotoimitukseen soittanut lukija Matti Piirainen kertoi.

Piiraisen mukaan karhu piti hyvää vauhtia yllä peltoa ylittäessään ja eläintä seurasi Piiraisen lisäksi joku muukin peltotiellä olevasta maastoautosta.

Puheenjohtaja Lintula ja Jurvan Metsästysseuran petoyhdysmies Erkki Koski kertovat, että karhuhavaintoja on Jurvassa jo riesaksi asti ja asialle pitäisi tehdä jotain.

– Kylän laidalla on pyörinyt yksi karhu, joka on rikkonut roskiksia. Sitä ei paljon enää noteerata, kun se pyörii täällä niin usein. Poliisille olen jo pari kertaa soittanut asiasta. He kävivät kerran katsomassa ja sanoivat, etteivät enää tule. Eihän se kivaa ole, kun karhu pomppii "keskellä kylää" ja kiertää omakotitalojen roskiksia, Lintula tuumaa.

– En tarkoita, että ampua pitää, mutta kyllä se häätää pitäisi tältä alueelta. Se karhu pyörii tässä Koskimäen alueella. Jurvan kirkonkylän alueella on toinenkin karhu, joka pysyy kyllä metsässä eikä tule kylille. Sitä toista on haukutettukin, että siitä on varma havainto, Lintula lisää.

Petoyhdysmies Koski halajaa poliisilta jo kaatolupaa.

– Karhuja on useampia tällä alueella. Yksi karhu kaiveli Tainuskylässä omakotitalon roskapönttöä ja toinen on nähty täällä kirkolla Peräloukon asuinalueella. Ne ovat eri karhuja ja niillä on noin kymmenkunta kilometriä väliä. Tämä tämänpäiväinen karhu, joka pellolla havaittiin, on luultavasti tullut Sarvijoelta.

– Kyllä kaatolupa pitäisi saada, kun koululaisetkin kulkevat. Yksi karhu kuvattiin Tainuskylässä supiloukkua rikkomassa. Ja koira on haukkunut jo muutaman kerran karhulle Norinkylän ja Jurvan välillä. Siellä on metsä Botniaringin vieressä. Että havaintoja on vaikka kuinka paljon. Riistanhoitoyhdistyksen pitää anoa lupaa, Koski tuumaa.

JENNI MÄKELÄ