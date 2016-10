Vaasan Sport kohtaa tänä iltana kotihallissaan jääkiekon hallitsevan Suomen mestarin Tampereen Tapparan, joka on tälläkin hetkellä liigan sarjataulukossa kakkosena. Seitsemäntenä oleva Sport pelaa samalla kokoonpanolla kuin keskiviikkona Porissa. Ainoana muutoksena Ässät-tappioon nähden on, että maalivahdeista aloitusvuorossa on Mika Järvinen.