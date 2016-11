Vaasanseudun vihreät ry valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2017 varavaltuutettu Juha Tuomikosken. Tuomikoski on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana myös 2009–2014.

Nykyinen puheenjohtaja Lotta Alhonnoro ei ollut käytettävissä puheenjohtajan tehtävään tultuaan valituksi Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajaksi. Alhonnoro on toiminut puheenjohtajana 2015–2016. Hän kuitenkin jatkaa Vaasanseudun vihreiden hallituksessa.

– On ollut suuri kunnia toimia Vaasanseudun vihreiden puheenjohtajana. Uudessa tehtävässäni pääsen vaikuttamaan entistä paremmin koulutus- ja tiedepolittiikkaan. Lisäksi haluan saattaa väitöskirjatyöni loppuun, joten on hyvä aika jakaa vastuuta. Tiedän että Vaasanseudun vihreiden toiminta on hyvissä käsissä, kertoo Alhonnoro tiedotteessa.

Vaasanseudun vihreiden hallitukseen vuodelle 2017 valittiin Milla Favén, Kaarlo Lepistö, Teemu Mäenpää, Tuula Närvä, Suzana Ojalainen ja Eeva Simons sekä varajäseniksi Laura Ala-Kokko, Ivanka Capova ja Asko Halme.

Syyskokouksessaan Vaasanseudun vihreät asetti tavoitteekseen kevään 2017 kuntavaaleissa ennätyksellisen kuntavaalivoiton ja viisi valtuutettua Vaasan kaupunginvaltuustoon. Nykyisin valtuutettuja on kolme.