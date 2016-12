Pussit jaetaan Mustasaaren ja Vaasan alueelle.

JouluPussin pääpiste on Palosaaren seurakuntakeskuksessa, mutta keräykselle on järjestetty myös kaksi varjokeräyspistettä. Toinen on keskustan Citymarketissa, toinen Minimanissa.

Järjestäjät toivovat ihmisten lahjoittavat ruokaa, lahjakortteja ja hygieniatuotteita.

Keräyksen järjestäjänä toimivat Karin Äijö ja Lions Club Vaasa / Family yhteistyössä Vaasan kaupungin sosiaalitoimen, Vaasan suomalaisen seurakunnan sekä Vaasan Lähimmäisyhdistyksen kanssa.

JouluPussit jaetaan suoraan perheisiin jouluna 2016. Järjestäjien mukaan vähävaraisia talouksia on alueella noin 300.

JouluPussi-ruokakeräys järjestetään perjantaina 16.12. kello 14–20 Palosaaren seurakuntakeskuksessa.