Ilmatieteen laitoksen maanantaina tekemän ennusteen mukaan tiistaina päivän aikana etelästä nousee sadealue maan eteläosaan. Tuuli puhaltaa aluksi kaakosta Suomenlahden yli ja sade on enimmäkseen vettä ja lämpötila pysyy plussalla ainakin rannikolla.

Sademäärät vaihtelevat 0–5 millimetrin välillä maan länsiosassa, idässä sadekertymä on 5–10 mm tiistain ja keskiviikon aikana. Sade tulee lumena varsinkin idässä, jossa ilma on kylmempää. Lumisade sulaa kuitenkin maahan sataessaan, koska maaperä on melko lämmin.

Ajokeli muuttuu huonoksi tiistaina etelästä alkaen, lauhaa rannikkoseutua lukuun ottamatta. Torstain vastaisena yönä sateet heikkenevät ja pakkanen kiristää otettaan, jolloin teiden jäätyminen voi aiheuttaa liukkautta. Perjantaina sää on lauhtumassa ja mahdolliset maassa olevat lumet sulavat maan etelä- ja keskiosasta.

Tilastojen mukaan ensilumi sataa maan eteläosassa keskimäärin loka-marraskuun vaihteessa ja maan keskiosassa lokakuussa. Pysyvä lumipeite tulee noin kuukauden myöhemmin. Rannikkoseudut ovat pisimpään lumettomina.