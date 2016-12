Isojoella valmistaudutaan soteen eri reseptillä kuin monessa muussa suupohjalaiskunnassa. Nyt on aika luoda yhteyksiä kolmanteen sektoriin, jolla on tärkeä rooli kunnan yhteistyökumppanina tulevassa sotessa.

– Vauhti ei hidastu. Kokonaisuutena voisi sanoa, että jos tässä ajettaisiin autolla, nyt laitetaan vaihde vapaalle ja annetaan hetken mennä eteenpäin, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vainionpää visioi.

Kunnan velkataakka asukasta kohden on poikkeuksellisen alhainen, vain 762 euroa, kun suomalaiskunnissa keskimäärin lainaa on reilut 2 600 euroa per asukas. Ylijäämiä on kertynyt tilille tiukan taloudenpidon avulla ja kunnan toiminnot ovat hallinnassa.

Ensi vuonna ei rakenneta eikä korjata merkittävästi. Investoinneista selvitään 428 000 eurolla, jolla saadaan lisää katuvalaistusta kyliin ja viemäröintejä sekä potkua Geopark-hankkeelle. Kuntaan on tehty viime vuosina esimerkiksi vanhusten asuntoja ja kotipalvelun tiloja.

AUNE WARONEN