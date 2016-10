Suomen riistakeskus on myöntänyt Rannikko-Pohjanmaan joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle luvan kuuden ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Myönnetyt luvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen kirjaamien pentuehavaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille.

Ilvesten poikkeuspyynti tulisi kohdentaa vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilveksistä kannattaakin ilmoittaa alueen metsästäjille.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että ilveskanta on pienentynyt. Arvion mukaan Rannikko-Pohjanmaan aikuisilveskanta ennen alkavaa metsästyskautta on 35–40 yksilöä. Viime vuonna arvio oli 50–55 yksilöä. Koko maan ilveskanta-arvio oli 2490–2560 eläintä. Viime vuonna valtakunnallinen lukema oli 2700.

Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu–järjestelmään kirjattuihin pentuehavaintoihin. Vuonna 2015 arvioitiin rannikon metsissä liikkuneen kuudesta kahdeksaan ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta .

Edellisenä metsästyskautena Rannikko-Pohjanmaalla metsästettiin seitsemän ilvestä. Ilveksen metsästysaika on 1.12.2016-28.2.2017.