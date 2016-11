Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmassa sekä kaupungin tavoitteessa hiilineutraalista Vaasasta vuoteen 2035 mennessä.

Joukkoliikenne koetaan merkittävimmäksi mahdollisuudeksi vähentää päästöjä Vaasassa. Vaasalaiset kaipaavat mm. lisää bussivuoroja, halvempia hintoja sekä lisää bussilinjoja.

– Hintakommenteissa näkyy, ettei vielä olla tietoisia uuden Waltti-bussikortin todella halvasta hinnasta 1,33 euroa matkalta, Vaasan Energia- ja ilmasto-ohjelman vetäjä Maija Alasalmi kommentoi.

Pyöräilyn kohdalla eniten toivottiin parannusta pyöräteiden kunnossapitoon talvella. Toivottiin myös lisää pyöräteitä. Alasalmen mukaan monissa vastauksissa nousee kaksi selkeää toivetta kaupungille: pyöräily liikennesuunnittelun keskiöön sekä katukivetysten madaltaminen kadunylityspaikoilla.

Avoimissa vastauksissa kommentoidaan muun muassa näin: "Toteuttaa liikennesuunnittelua kevytliikenne edellä." ja näin: "Liikenteen ohjauksessa huomioitava erityisesti pyöräilijät, muun muassa valo-ohjaus nykyisin vain autoilijoiden ehdoilla." Moni kokee pyöräilyn keskustassa ongelmalliseksi. Ratkaisuksi ehdotetaan mm. pyöräilykaistoja.

Ilmastokysely oli avoinna kaupungin nettisivuilla 20.9–4.10.2016. Vastauksia saatiin 635. Näistä 65 % oli alle 19-vuotiaita, sillä kyselyyn vastaaminen otettiin osaksi koulujen opetusta. Vastanneiden kesken arvottiin Waltti-matkakortti, ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kyselyssä ilmastonmuutosta uhkana pitää 56 prosenttia vastaajista. Alla 19-vuotiaissa oli eniten asiasta epävarmuutta.

Alasalmi kertoo, että nuoret alle 29-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat ovat vastausten perusteella eniten sitä mieltä, ettei ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ole tarjolla riittävästi tietoa.

– Suurin osa eli 62 prosenttia uskoo, että nimenomaan yksittäisten ihmisten teoilla on vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon. Tämä kertoo siitä, että meillä on mahdollisuus sitouttaa ihmisiä toimimaan oikealla tavalla. Yllättävää tuloksissa on se, että päävastuuseen ilmastonmuutoksesta mainitsee kunnan vain 10 prosenttia vastaajista, Alasalmi kommentoi.

Kyselyn tulokset löytyvät osoitteesta: www.vaasa.fi/ilmastokysely . Mukana myös Vaasan asuinalueiden sekä ikäryhmien väliset vertailut.