Finland Festivalsin hallitus on nimennyt Ilmajoen Musiikkijuhlat "Vuoden festivaaliksi 2017".

– Tekemisen meininki, jatkuva uuden etsintä ja eteläpohjalainen yrittäjyys muodostavat Ilmajoen Musiikkijuhlista täysin ainutlaatuisen tapahtuman. Festivaali on vuosien varrella tilannut oopperoita lukuisilta kotimaisilta säveltäjiltä ja tuonut uudet teokset yleisön eteen vaativalle ulkoilmalavalle säässä kuin säässä, hallitus perustelee valintaa.

Finland Festivalsin hallituksen mukaan festivaali on kasvattanut suuren joukon ihmisiä, jotka Ilmajoella ovat saaneet ensikosketuksen oopperan maailmaan.

– Samalla tapahtuma on luonut ympärilleen vapaaehtoistyöntekijöiden yhteisön, jonka energia säteilee koko maakuntaan myös festivaalisesongin ulkopuolella, perusteluissa sanotaan.

Ilmajoen Musiikkijuhlat sai alkunsa vuonna 1975 ja tapahtumaa organisoiva yhdistys perustettiin 1977. Festivaali on tuottanut yhteensä 16 oopperaa. Näistä 11 on täysin omaa tuotantoa ja viisi oopperaa on tehty yhteistyössä Suomen Kansallisoopperan sekä Vaasan Oopperan kanssa.

Vuosien saatossa tuotettujen oopperoiden aiheet ovat pureutuneet Suomen historiaan ja kansakunnan eri vaiheisiin.

Ensi vuonna Ilmajoen Musiikkijuhlat on mukana itsenäisen Suomen satavuotisjuhlissa tuottaen yhdennentoista uuden kantaesityksensä, Tuomas Kantelisen säveltämän Mannerheim-oopperan, jonka libretto on Laila Hirvisaaren ja Eve Hietamiehen.

Ilmajoen Musiikkijuhlat järjestetään ensi kesänä 7.–18.6.