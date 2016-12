Ilkka-Yhtymän uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu KTM Olli Pirhonen.

Pirhonen tuntee talon, sillä hän on toiminut talousjohtajana Ilkka-Yhtymässä lähes kolme vuotta.

Media-alan iso kysymys on, miten ratkaistaan tulonmuodostuksen nykyinen ongelma: uutisia luetaan yhä enemmän verkossa, mutta lehtitalojen on vaikea saada verkosta tuloja.

– Kuluttajan pitää olla valmis maksamaan hyvästä sisällöstä, jota me tuotamme. Se on lähtökohta.

Lehtitalon pitää tarjota oman maakunnan lukijoille kokonaispalvelu, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Kuluttaja valitsee lukeeko painettua lehteä vai verkkoa.

– Kuluttaja maksaa, jos sisältö on riittävän hyvää ja hän kokee saavansa siitä hyötyä.

Viimeiset vuodet ovat olleet lehtitaloille vaikeita

Verkkopalvelujen kehittämisessä Ilkka-Yhtymä on edennyt maltillisesti. Se on Pirhosen mielestä hyväkin, sillä nyt lukijat ovat valmiita käyttämään verkon tuotteita.

– Meillä on hyvät mahdollisuudet mennä eteenpäin.

Viime vuodet ovat olleet lehtitaloille laman takia vaikeita.

– Nyt mennään parempaan suuntaan. Koko Suomen talous on elpymässä. Vaikeat vuodet ovat takana ja sitä kautta meilläkin on mahdollisuus panostaa ja saada onnistumisia omassa toiminnassa.

Olli Pirhonen on aikaisemmin toiminut Atria konsernissa muun muassa Group Controllerina sekä rahoitus- ja talouspäällikkönä.

– Hyviä työpaikkoja molemmat. Rehtiä pohjalaista tekemistä molemmissa.

Pirhonen on 46-vuotias. Hän on naimisissa ja hänellä on 9- ja 11-vuotiaat lapset. Pirhonen sanoo harrastavansa lasten harrastuksia sekä liikuntaa mahdollisuuksien mukaan.

BERIT PERÄLÄ