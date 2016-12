Pilkille on päästävä, vaikka avovesi lainehtii aivan vieressä.

Pilkkijät kokeilivat perjantaina iltapäivällä kalaonneaan Sundominlahdella Vaasassa. Paikalla oli noin seitsemän pilkkijää.

Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan jäätilanne on huono pilkkijöiden kannalta. Perjantaina päivitetty jäätilanne näyttää, että Vaasan edustalla on ohut, tasainen jää. Ilmatieteenlaitos kuvailee, että Merenkurkun saaristossa on jo 5–15 senttimetriä paksua jäätä ja myös uutta jäätä.