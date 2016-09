TV-kanavat, joita katkos koskee:

Kanavanippu A Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, AVA , AlfaTV

Kanavanippu B: MTV3, Liv, Nelonen, Sub, MTV Max, MTV Juniori, Fight Sports, Pop Up Deittiviihde

Kanavanippu C: FOX, Hero, C More First, C More Series, MTV Sport 1, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, Digiviihde.fi

Kanavanippu D: Viasat Sport Finland, Viasat Sport, Viasat Hockey, Viasat Golf, Viasat Sport Xtra, Viasat Film Premiere, Viasat History, MTV Fakta, MTV Sport 2, C More Hits, National Geographic Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Eurosport 2, Disney Junior, Disney XD, Nelonen Pro 3, Nelonen Pro 4, Nelonen Pro 5, Nelonen Pro 6, Nelonen Pro 7, Nelonen Pro 8, Viasat NHL Xtra 1, Viasat NHL Xtra 2, Viasat NHL Xtra 3, Viasat NHL Xtra 4, Viasat NHL Xtra 5, Viasat NHL Xtra 6, Viasat NHL Xtra 7.

Kanavanippu E: TV5, Kutonen, Jim, Nelonen Prime, Nelonen Maailma, Nelonen Nappula

Varapäivä huollolle on 5.10. kello 9 - 12.