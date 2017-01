Vuonna 2016 tien Vassorinlahden ja Öliksen välisellä osuudella tapahtui kuusi hirvionnettomuutta. Niiden ehkäisyyn on nyt päätetty lähteä siten, että ensimmäisenä toimenpideratkaisuna Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen liikennevastuualue poistaa puuston ja vesakon valtatien suoja-alueelta näkyvyyden parantamiseksi.

Tien suoja-alue ulottuu 20 metriä tien keskiviivasta tien molemmin puolin.

Toimenpide avartaa tieympäristöä ja hirvet on helpompi havaita. Hirvionnettomuuksien ehkäisyyn on useita vaihtoehtoja. Tämä toimenpide on edullisempi kuin valaistuksen tai hirviaidan rakentaminen, jotka olisivat tehokkaimmat toimenpiteet, ely-keskus tiedottaa.

Työ aloitetaan huhtikuussa ja valmista tulee syyskuussa 2017. Tästä ei aiheudu häiriötä liikenteelle.