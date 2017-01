Llky:n mukaan hevonen ja varsa menehtyivät, koska eläinlääkäripäivystyksen päivystysnumerossa oli katkos ja sen vuoksi eläinlääkäriä ei tavoitettu ja saatu kutsuttua ajoissa auttamaan varsomisessa.

Yhtymä on neuvotellut päivystysnumeron järjestäneen operaattori Soneran kanssa, mutta toistaiseksi tuloksetta. Llky:n mukaan ongelmat alkoivat niin sanotun VIP-palvelun tulon myötä ja katkoksia oli keväällä 2016.

– Operaattorin puolelta on kiistetty kaikki ja vedottu erilaisiin asioihin, joita taas me emme pysty todistamaan enkä voi niistä oikein kertoakaan. Lakimiesten avustuksella on neuvoteltu, mutta aika voimattomaksi tässä itsensä tuntee. Tuolloin päivystysvuorossa ollut eläinlääkäri oli joka tapauksessa hyvin kokenut, kertoo llky:n johtaja Kari Nuuttila.

JORMA HAVULA