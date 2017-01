Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että hallituksen esitys käräjäoikeusuudistuksesta on kansalaisten oikeusturvan kannalta ala-arvoinen.

– Tämä esitys on isku monille paikkakunnille, joiden asukkailla tulisi olla yhtenäinen oikeus saada oikeuspalvelua. Esitys on jatkoa hallituksen keskittämisinnolle, jossa etäisyydet palveluihin kasvavat. On ilmeinen vaara, että oikeuspalveluiden saatavuus heikkenee ja näin ollen kansalaisten oikeusturva vaarantuu.

Uudistuksen seurauksena käräjäoikeus tai kanslia suljetaan 12 paikkakunnalla, muun muassa Porvoossa ja Tammisaaressa. Nykyisistä istuntopaikoista tullaan 14 sulkemaan, näiden joukossa muun muassa kaksikieliset Kemiönsaari, Kirkkonummi, Kristiinankaupunki ja Pietarsaari.

– Esitys johtaa myös veronmaksajien rahojen vastuuttomaan käyttöön. Millä perusteilla hallitus perustelee, että istuntopaikka esimerkiksi Pietarsaaren vuonna 2011 käyttöön otetussa poliisi- ja oikeustalossa

suljetaan, kun taas keskustavetoisen Kauhavan istuntopaikka säilyy?