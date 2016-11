Helsingin Sanomien etusivulla on tänään erikoinen ilmoitus.

Helsingin Sanomien kannessa on tänään poikkeuksellisen räväkkä Pohjanmaan kuntien ja Maakuntaliiton kustantama ilmoitus. Kannen lähes mustaksi vetävän ilmoituksen otsikko huutaa: "Herätys valtiovalta!".

Pohjalaiset haluavat ilmoituksella taistella Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta. Ilmoituksessa todetaan muun muassa seuraavaa:

– Hoito ja palvelut on järkevää tarjota siellä, missä väestö on. Pohjanmaa tarvitsee 24/7 laajan päivystyksen sairaalan, eftersom också vi har rätt till fulljour på eget språk. Pohjanmaan erityispiirre on, että väestöstä 50 % puhuu äidinkielenään ruotsia. Kielelliset oikeudet tulee turvata ja ne turvataan vain alueen omalla täyden palvelun sairaalalla.