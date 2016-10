Vikatilanteen aikana ei tullut yhtään oikeaa hätäilmoitusta tekstiviestillä. Hätänumero 112 toimi koko ajan normaalisti.

Hätäkeskuslaitoksen tietohallintopäällikkö Jesse Fågelin mukaan vikatilanne havaittiin Hätäkeskuslaitoksen omalla valvonnalla maanantaina iltapäivällä. Ongelma johtui Soneran tietokantapalvelimen viasta. Iltapäivällä viat olivat alueellisia. Illalla vika laajeni valtakunnalliseksi ja viranomaisena annoimme vaaratiedotteen maanantai-iltana klo 21 jälkeen.

Fågelin mukaan Sonera sai vian korjattua tiistai-aamuna noin kello 6.

Vian aikana tehdyt testit osoittivat, että tekstiviestit jäivät operaattoreiden sanomakeskukseen, mistä ne välittyivät hätäkeskustietojärjestelmään vian korjaannuttua.

– Tämän hetkisten tietojen perusteella vikatilanteen aikana ei tullut yhtään oikeaa hätäilmoitusta tekstiviestijärjestelmään, Fågel kertoo.

Hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Niemisen mukaan Hätäkeskuslaitos vastaanottaa keskimäärin 2-3 hätätekstiviestiä viikossa.

– Nykyinen hätätekstiviestipalvelu on tarkoitettu erityisesti kuulovammaisille sekä muille erityisryhmille, kuten henkilöille, jotka eivät pysty itse tuottamaan puhetta. Numerot ovat hätäkeskusten erillisiä tekstiviestinumeroita, ja ne on markkinoitu yhteistyössä Kuuloliiton ja Kuurojen liiton kanssa. Lisäksi numeroita on jaettu pyynnöstä myös muille yksittäisille henkilöille, Nieminen toteaa.

Uusi 112-hätätekstiviestipalvelu otetaan käyttöön verkottuneen hätäkeskustietojärjestelmän, ERICAn myötä.

– ERICA mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen hätänumeroon 112. Uusi hätäkeskustietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2017 aikana, sanoo Nieminen.

Uuden 112-hätätekstiviestipalvelun käyttäjän pitää tehdä ennakkorekisteröityminen, jotta avunsaanti ja palvelutaso voidaan varmistaa.

– Ennakkorekisteröintiä pidetään tarpeellisena myös aiemmin saatujen kansainvälisten kokemusten pohjalta ja sillä pyritään estämään aiheettomien hälytysten määrän lisääntyminen, Nieminen toteaa.