Vihreät haastaa kokoomuksen vahvasti ensi kevään kuntavaaleissa. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö asettaa tavoitteet korkealle ja sanoo, että puolueella on mahdollisuus nousta kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Turussa. Tällä hetkellä kokoomus on Turun ja Tampereen valtuustojen suurin puolue. Helsingissä kokoomus on niukasti vihreitä suurempi.