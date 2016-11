Kerhovaihto on osa "Yhteinen arkemme" - hanketta, jolla halutaan vaikuttaa lasten ja nuorten kanssakäymisen kehittymiseen yli kieli- ja kulttuurirajojen.

- Haluamme tarjota myönteisen ympäristön, jossa lapset voivat tavata ja tutustua toisiinsa. Haluamme osaltamme työskennellä suuremman avoimuuden puolesta ja herättää lapsissa mielenkiintoa sellaisia asioita kohtaan, jotka eivät ehkä tunnu niin tutuilta. Moni yksikielisesti ruotsin- tai suomenkielinen lapsi ei välttämättä ole luonnollisesti tekemisissä toiseen kieliryhmään kuuluvien lasten kanssa, kertoo Petra Ingo, Finlands svenska 4H:n tiedottaja.

Kaksikymmentäkolme 4H-yhdistystä Pohjanmaalta, Turunmaalta ja Uudeltamaalta on mukana kerhovaihdossa, jossa lapset saavat tutustua toisiinsa yhteisen toiminnan merkeissä. Yhteisissä kerhotapaamisissa keskitytään tekemään asioita yhdessä.

Kerholaiset kokkailevat, leipovat, oppivat kädentaitoja, retkeilevät tai tekevät jotain muuta hauskaa yhdessä ja pohdiskelevat arjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

- Myönteiset kokemukset yhdessä olosta ja yhteistyöstä luo myönteisiä asenteita toista kieliryhmää kohtaan. Samalla opitaan ymmärtämään myös omaa kulttuuria ja kieltä ulkopuolisen näkökulman kautta, sanoo Katri Hansell Vaasan yliopiston Monikielisyys instituutista.

4H-yhdistykset, sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset, ovat pitäneet yhteisestä kielirajoja ylittävästä toiminnasta. Kokemukset kerhovaihdosta ovat olleet myönteisiä, sekä lapset, että ohjaajat ovat pitäneet tapaamisista ja uusien tuttavuuksien luomisesta.

- Meidän yhdistyksessämme olimme ensin suunnitelleet, että kerhotapaamiset pidettäisiin apuohjaajien voimin. Me ohjaajat olemme kuitenkin myös itse nauttineet niin paljon kerhotapaamisista, että emme voisi ajatellakaan, ettemme olisi mukana. Lapset kertovat usein odottaneensa kerhokertaa koko viikonlopun. Meillä on pienehkö ryhmä lapsia, joten ryhmästä on tullut aika tiivis, kertoo Korsholms 4H:n toiminnanjohtaja Kati Källman.

Finlands svenska 4H:n hanke Yhteinen arkemme jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Yhteistyötahoina hankkeessa ovat mukana Suomen 4H-liitto, Vaasan yliopiston Monikielisyysinstituutti ja Pohjola-Norden.