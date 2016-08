EU ottaa maidontuotannon vähentämistuen käyttöön kiireisellä aikataululla. Tukipaketin tavoitteena on vähentää maidontuotantoa vapaaehtoisesti ja vakauttaa maitomarkkinoita mahdollisimman nopeasti.

Heinäkuussa Euroopan komissio julkisti maatalousneuvoston yhteydessä 500 miljoonan euron suuruisen paketin, jolla tuetaan vaikeuksissa olevaa Euroopan unionin kotieläintaloutta. Tästä 150 miljoonaa euroa ohjataan poikkeukselliseen koko unionin laajuiseen maidontuotannon vähentämistukeen ja 350 miljoonaa euroa sopeutumistukeen. Tukihaku avataan 11. päivä syyskuuta, ja ensimmäisen kierroksen tukihakemusten on oltava viranomaisilla jo 21. syyskuuta kello 13.00 mennessä. Ensimmäinen maidontuotannon vähentämisjakso käynnistyy jo lokakuun alusta.

Tukihakemuksessa maidontuottaja ilmoittaa, kuinka paljon aikoo vähentää tuotantoaan kolmen kuukauden tukikauden aikana verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon. Vähimmillään tukea voi hakea 1 500 kilon tuotannon vähentämiselle, ja enimmillään sitä myönnetään puolelle edellisen vuoden vertailujakson maitomäärästä.

Tukea maksetaan toteutuneen tuotannon vähentämisen perusteella tukihakemuksessa ilmoitettuun määrään asti. Vähentämisjakson jälkeen tukea on haettava erillisellä hakemuksella. Tuotannon lopettaminen ei estä tuenhakua, jos on toimittanut maitoa meijeriin vielä heinäkuussa 2016.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan, että ensimmäinen hakukierros ratkaisee myös myöhemmät haut. Uusia hakukierroksia ei tule, jos tuen tavoitteena oleva noin 1,1 miljardin litran vähentämistavoite EU:n tasolla täyttyy. Jos tuottajien vähentämissuunnitelmat ylittävät niille varatun rahoituksen, alennetaan tukitasoa.

Komissio on asettanut tukitasoksi 14 senttiä tuottamatta jätettyä kiloa kohti. Rahoituksen riittäessä on hakukierroksia varauduttu järjestämään noin kuukauden välein yhteensä neljä kuluvan syksyn ja talven aikana.

Maidontuotannon kasvu on ollut viime vuosina Euroopan unionissa kysynnän kasvua nopeampaa, jolloin markkinoille on tullut ylitarjontaa. Lisäksi Venäjän asettama elintarviketuonnin kielto on vaikeuttanut tilannetta. Tuottajahinnat ovat laskeneet EU:n laajuisesti tasolle, joka ajaa maidontuottajia taloudellisiin ongelmiin.

Jäsenmaille pakollisen maidontuotannon vähentämistuen lisäksi EU-kriisitukipaketista maksetaan yhteensä 350 miljoonaa euroa kotieläintalouden sopeutumistukena. Suomen osuus tästä EU-tuesta on noin 7,5 miljoonaa euroa. Jäsenmaa voi halutessaan täydentää summaa enintään yhtä suurella kansallisella rahoituksella. Sopeutumistukea myönnetään maidon, naudanlihan ja sianlihan sekä lampaan- ja vuohenlihan tuottajille maatalouden taloudellisen kriisin vaikutusten helpottamiseksi.

Kansallinen valmistelu Suomen tavoitteista ja keinoista on jo aloitettu, ja tuottajajärjestöjen kanssa tehtävä valmistelutyö jatkuu lähiviikkojen ja -kuukausien ajan. Yhteisenä tavoitteena on luoda Suomen sopeutumistukiohjelmasta osana maatalouden kansallista ja EU-kriisipakettia markkinatilanteen kannalta mahdollisimman tehokas, mutta samalla yksinkertainen järjestelmä.

Maatalousministeriö tiedottaa hakemisesta lisää lähipäivinä.