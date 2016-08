Ähtärinjärvellä on havaittu sinilevää. Arkistokuva: Jari E. Hakala

Sinilevää on havaittu pohjalaisvesistöissä kuluneella viikolla edelleen vain vähän. Epävakainen sää on hillinnyt sinilevien pintaesiintymien muodostumista, ja levätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista parempi, ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.