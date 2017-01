Valmet Automotive on tehnyt tuotekehitystä sähköautoilun eteen Uudenkaupungin tehtaalla jo vuosia. Sähköautoekspertiksi profiloitunut Jyri Kylä-Kaila Valmet Automotivelta uskoo sähköautoilun mahdollisuuksiin liiketoiminnan näkökulmasta.

Kylä-Kailan mukaan bisnes on kuitenkin vaikea.

– Jos rakennamme gigafactoryn, meidän täytyy ymmärtää nykyistä enemmän autoteollisuudesta. Meillä on tosin hyvä historia sähkötekniikasta, joka on lähellä akkuja. Kyllä meillä on hyvä mahdollisuus tehdä uusi aluevaltaus, Kylä-Kaila sanoo.

– Yhdessä pienessä patterissa on yhtä paljon energiaa kuin käsikranaatissa. Siksi akkujen valmistaminen on niin monimutkaista, hän lisää.

Osaamista Suomessakin jo kuitenkin on. Muutama vuosi sitten alkanut Mercedes Benzin A-sarjan valmistus Uudessakaupungissa oli valmistajan mukaan maailman ennätys. Koskaan aikaisemmin mikään autotehdas ei ollut saanut yhtä nopeasti tuotantolinjaa rakennettua.

– Ehkä se kuvaa suomalaisia, Kylä-Kaila pohtii.

Valmet Automotive olisi looginen yhteistyökumppani Vaasan gigafactory-hankkeelle. Toistaiseksi virallisia yhteistyösopimuksia ei ole kuitenkaan tehty.