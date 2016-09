Pernilla Vikström (r.) esitti asian palauttamista. Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys vei voiton äänin 27–16.

Mustasaaren kuntaan kesällä jätetyssä aloitteessa vaadittiin, että Mustasaaren koulu- ja päivähoitorakenteista järjestetään kunnallinen kansanäänestys. Aloitteessa haluttiin, että kuntalaisten mielipide asiasta selvitetään ennen jatkotoimiin ryhtymistä.

– Kysymys on hyvin hankala, koska aloite sai poikkeuksellisen paljon tukea. On myös hankala miettiä, mistä asiasta äänestys järjestettäisiin, kun kouluverkostomme on erilainen kunnan eri osissa. Pieniä kouluja on jäljellä oikeastaan enää Koivulahdessa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther (r.) totesi aiemmin.

Mustasaaren valtuusto valitsi Denice Vesterbackin sivistysjohtajan virkaan.

JUHANI LAAKSO