Yksi niistä on Kauhajoen eduskuntamuseo, johon kävivät sunnuntaina tutustumassa myös kauhajokelaiset Rasmus Haapaniemi ja Katariina Seppänen, äiti ja poika.

– Kun ymmärtää menneisyyden, on helpompi ymmärtää myös nykyisyyttä, sanoi Seppänen, jolla oli myös henkilökohtainen kytkös Eduskuntamuseoon.

Yhdessä taulussa on nimittäin kuva eduskunnan kanttiininhoitajista ja siinä muun muassa lotta Anja Panttila. Hän oli Seppäsen henkilökohtainen tuttu ja ystävä. Panttila kuoli viitisen vuotta sitten 101-vuotiaana.

– Anja oli lapseton ja terävä ihminen loppuun asti. Hän asui yksin ja kävin häntä aluksi auttamassa siivouksessa ja sitten meistä tuli ystävät. Hän kertoili paljon sodanajan asioista, Seppänen sanoi.

Kauhajoki on ainoa paikkakunta Helsingin ulkopuolella, jossa eduskunta on Suomessa kokoontunut. Eduskunta istui Kauhajoella talvisodan aikana 1.12.1939 – 12.2.1940. Eduskunnan silloinen istuntosali on entisöity talvisodan aikaiseksi ja alkuperäiselle paikalleen Eduskuntamuseoksi.

JORMA HAVULA