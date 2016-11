Kantatien 68 liikennemäärä on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nyt Edsevön kohdalla on vuoden keskimääräinen liikenne 6400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Pietarsaaren päässä noin 8400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tieosuudella on sattunut viimeisen 10 vuoden aikana noin 120 onnettomuutta, joista 22 johti henkilövahinkoon ja niistä neljä johti kuolemaan. Eniten sattuu suistumisia ja risteysonnettomuuksia, mutta seurauksiltaan vakavimpia ovat nokkakolarit ja kevyen liikenteen onnettomuudet.

Liikenteen kasvaessa edelleen on odotettavissa, että liittyvästä suunnasta liittyminen päätielle ruuhka-aikaan iltapäivisin vaikeutuu, kun viivytykset kasvavat. Viivytystä voidaan pienentää rakentamalla liittymiin lisäkaistoja tai parantamalla muita liikennöintiin vaikuttavia olosuhteita. Edsevössä nykyisten ramppien pituuskaltevuus on niin suuri, että talvella raskaan liikenteen on vaikea päästä liikkeelle, jos risteykseen joutuu pysähtymään. Kuusisaaren kohdalla teollisuusalueen liittymä kuormittuu haitallisesti työvuoron vaihtojen yhteydessä. Tiejaksolla on kaksi kapeaa siltaa ja neljä muuta siltaa, joiden kunnostus tulee lähitulevaisuudessa tarpeelliseksi.

Edsevön eritasoliittymää ehdotetaan parannettavaksi korottamalla ramppien odotustasannetta ja lisäämällä sivusuunnalle omat kaistat molemmille kääntyville suunnille. Kantatien suunnalle tulisi keskisaarekkeet ja vasempaan sekä oikeaan kääntyville kääntymiskaistat. Kuusisaaren liittymään suunnitellaan rakennettavaksi eritasoliittymä. Granholmintörmän, Hotellitien, Häröntien ja Östensöntien liittymiin suunnitellaan keskisaarekkeiden ja kääntymiskaistojen rakentamista. Bergön ulkoilualueen liittymään varaudutaan tekemään väistötila. Jotta kanavointien ja väistötilan vaatima tien levitys ei ulottuisi silloille, on Häröntietä ja Bergön ulkoilualueen liittymää siirrettävä. Launissaarentielle ehdotetaan tehtäväksi lisäkaista kääntyvälle liikenteelle ja kantatieltä 68 Ajurintielle meneville oikeaan kääntymiskaista. Pukkisaarenkaaren itäisemmän liittymän ja sitä vastapäätä olevan liittymän poistamista rinnakkaistiejärjestelyin selvitetään myös.

Hankkeen toteuttaminen alkaa aikaisintaan syksyllä 2017, mutta kaikille toimenpiteille ei tällä hetkellä vielä ole rahoitusta tiedossa. Ely-keskuksen mukaan kiireellisimpiä töitä ovat Edsevön eritasoliittymän parantaminen ja Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen.