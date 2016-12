– Harjottelu on ollu jo täyessä vauhissa pidemmän aikaa ja nyt oon saanu luvan ilmoittaa, että Jarno "Jarppi" Leppälä Duudsoneista tulee kisaamaan BMW 325 Mauri "Crazy Mike" Uuskosken istuessa vänkärin paikalla lukemassa karttaa, Arctic Lapland Rallyn Facebook-sivulla hehkutetaan.

Päivityksen mukaan "B-junnuna starttaavat eli pimiä ralli heillä kyseessä".

–Nyt on kuulkaa kova juttu! Saadaan mahottoman hienot miehet kokkeilemmaan miten Tunturirallin pätkät taittuu näiltä vähän hurjemmilta kavereilta! Miten on - tapahtuuko hulluja juttuja ja pääseväkkö söörit maaliin? Sen näemme tammikuussa, Facebook-sivulla todetaan.

Jarno Leppälä on syntyisin Seinäjoelta. Hän on tullut kuuluisaksi Duudsonit-tempuistaan ja muun muassa siitä, että on toiminut ihmistikkatauluna.