Jyväskyläläiset Anne Ceesay ja Minna Saukkonen muistuttavat, että blues ei ole pelkästään surusävytteistä tarinaa elämän vastoinkäymisistä. Heille blues on svengaava musiikkityyli, joka usein miten saa heidät tanssimaan.

– Sen pitää olla oikein syvää ja räkäistä. Sellaisesta minä pidän, Saukkonen sanoo.

Tämänvuotinen Halloween Blues oli heille järjestyksessään toinen. Viime vuonna kaksikko matkasi Vaasaan, ja vaikuttui. Päätös lähdöstä tämän vuoden tapahtumaan oli sen kokemuksen jälkeen nopeasti tehty.

– Viime vuonna joku taisi sanoa minulle, että olin ollut tanssilavalla koko illan, Ceesay nauraa.

Ceesay ja Saukkonen matkaavat hyvän bluesin perässä ympäri Suomen. Tapahtumia pitää etsiä muualta, kun kotikaupungissa sitä on tarjolla vähän.

– Jyväskylässähän on pitkät blues-perinteet, mutta viime vuosina tilanne on hyytynyt. Järjestäjissä on tapahtunut sukupolvenvaihdosta, eikä nuorta väkeä ole löytynyt paikkaamaan.

HARRI SIPPOLA