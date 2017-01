Palosaaren koulusta on kaupungille koko ajan kuluja. Kuva: Eetu Sillanpää

– Tavoitteena on avata koulu ensi syksynä, sanoo ryhmän puheenjohtaja Erkki Teppo .

Hän jätti sulkemispäätöksen perumista koskevan valtuustoaloitteen koko demariryhmän nimissä viime valtuustokokouksessa.

Teppo yrittää nyt vaikuttaa siihen, että kaupungin virkamiehet valmistelevat aloitteen pikaisesti. Hänestä on tärkeää, että asia käsitellään nykyisen valtuuston aikana eli tänä keväänä. Istuva valtuusto päätti Palosaaren, Teeriniemen ja Asevelikylän koulujen sulkemisesta.

Teeriniemen ja Asevelikylän kouluille on löydetty korvaavaa toimintaa, mutta Palosaarelle ei. Sitä ei ole saatu myytyä, vaan se on tyhjillään. Siitä on kaupungille koko ajan kuluja.

