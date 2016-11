– Vaasan kaupungin pöytäkirjoista luin, että Björsinkallion asuinalueen lähikouluksi on ehdotettu Vasa Övningsskolaa siitä syystä, että Sundomin koulusta loppuu tila. En tiedä olisiko tästä tullut meille asukkaille mitään tietoa, jos yksi naapurini ystävistä ei olisi vinkannut meille asiasta, Pukander kertoo.

Asiasta olisi Pukanderin mukaan pitänyt mainita jo siinä vaiheessa, kun perheet miettivät tontin ostamista uudelta asuinalueelta.

– Pisimpään täällä asuneet ovat olleet täällä reilun vuoden. Osa on alkuperäisiä sundomilaisia. He muuttivat takaisin, jotta saisivat lapsensa samaan kyläkouluun, missä ovat itsekin käyneet. Naapurini rakentaa juuri omaa taloaan. Heillä on sellainen tilanne, että he eivät halua muuttaa uuteen kotiinsa, jos lapset joutuvat Sundomin koulun sijaan Vasa Övningsskolaan. Näin iso päätös olisi pitänyt tehdä aiemmassa vaiheessa ja siitä olisi pitänyt tiedottaa kunnolla. Koulujen läheisyys on ollut ratkaiseva tekijä meille kaikille asuinpaikkaa valitessa, Pukander puuskahtaa.

Pukanderin mukaan jako kartalla on mielivaltainen.

– Se on aivan älytön. Sundom on niin iso alue ja jatkuu Maalahteen. Miksi juuri meidän pieneltä alueelta lapset halutaan viedä Vaasan keskustaan? Jos olisimme tämän tienneet, niin olisimme rakentaneet Sundomin puolelle. Siellä on edelleen tyhjiä tontteja samoin kuin Björsinkallionkin alueella. Jos esitys menee läpi, voisimme rakentaa 30 metrin päähän talostamme vajan ja laittaa poikamme Sundomin puolelle kirjoille, Pukander tuumaa.

Pukanderin mukaan Björsinkallion asukkailla on huijattu olo. He ovat lähettäneet asiasta kirjelmän kaupungin päättäjille.

– Poikamme kävi alun perin Gustavsborgsin päiväkodissa, josta lapset olisi siirretty sitten Vasa Övningsskolaan. Päätimme siirtää poikamme Sundomin päiväkotiin, kun luulimme, että hän saa sitten jatkaa samojen lasten kanssa koko alakoulun Sundomin koulussa. Hänen tarharyhmässään on 17 lasta ja kaikki asuvat Sundomin puolella. Hän joutuisi siirtymään yksin Vasa Övningsskolaan. Meillä on poika, jolla kestää kauan tottua uusiin ihmisiin ja luottaa heihin. Jos esitys toteutuu, hän joutuu vieraaseen alakouluun ilman yhtäkään tuttua ystävää, Pukander harmittelee.

Sundomin koulun lähellä on vanha pankin talo. Se voitaisiin Pukanderin mukaan valjastaa koulun käyttöön, jotta tilat saataisiin riittämään lapsille.

– Miksei pankin taloa voisi vuokrata väliaikaisesti? vasa Övningsskola täyttyy lopulta Bölestäkin tulevista lapsista. Mihin meidän lapset sitten laitetaan?

JENNI MÄKELÄ