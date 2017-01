The Killers on tämän vuoden Provinssi-festivaalin pääesiintyjä Seinäjoella. Provinssi julkisti nimen keskiviikkona.

Provinssissa esiintyminen tarkoittaa sitä, että uuden albumin julkaisuun valmistautuva yhdysvaltalaisbändi soittaa 15 vuoden odotuksen päätteeksi uransa ensimmäisen festivaalikeikkansa Suomessa.

2000-luvun alussa perustetun The Killersin ura käynnistyi rakettimaisesti, kun bändin esikoisalbumilta "Hot Fuss" löytyneet "Mr. Brightside" ja "Somebody Told Me" nousivat maailmanlaajuisiksi jättihiteiksi.

Seuraava pitkäsoitto "Sam’s Town" kasvatti The Killersin suosion vieläkin suuremmaksi ja teki The Killersistä areenoita kiertävän supertähtiyhtyeen. Kakkoslevyn maailmankiertueella Las Vegasista saapuva bändi nähtiin myös loppuunmyydyssä Helsingin Jäähallissa.

Sittemmin The Killers on julkaissut lukemattomia muitakin hittejä sekä noussut Coldplayn ja Kings Of Leonin tavoin maailman suurimpien rock-yhtyeiden joukkoon.

Moninkertaista platinaa Yhdysvalloissa myynyt ja jokaisella neljällä pitkäsoitollaan brittilistan ykköseksi noussut The Killers viimeistelee parhaillaan uransa viidettä albumia, jonka odotetaan ilmestyvän kesän alussa.

– The Killers on mielestäni täydellinen festariesiintyjä: setti täynnä hittejä, vauhtia, suuria tunteita ja kaikkensa lavalla antava asenne. Yhtyettä on haettu jo vuosien ajan Suomeen niin Provinssin kuin usean muunkin festivaalin toimesta. Olemme tietysti hyvin ylpeitä ja onnellisia siitä, että The Killersin ensimmäinen festarikeikka Suomessa toteutuu juuri Provinssissa, festivaalijohtaja Sami Rumpunen iloitsee.

Provinssin ohjelmisto täydentyy talven ja kevään aikana vielä kymmenillä artisteilla.