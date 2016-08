– Anvia-nimi on erinomainen ja se on saavuttanut hyvän kaiun, mutta koska yhtiömme on nyt aloittamassa puhtaalta pöydältä, on tärkeää, että uudistamme identiteettiämme nimeä myöden. Siinä ei myöskään kannata viivytellä, vaan lähdemme heti luomaan sisältöä uudelle nimelle. Aktiivisuutta ja virkeyttä henkivä Viria-nimi on jo käytössä asennusyhtiössämme ja laajennamme sen nyt koko konsernin nimeksi, sanoo Anvian toimitusjohtaja Mika Vihervuori.

Yhtiökokoukselle esitetään myös muutoksia yhtiön hallintomalliin. Hallintoneuvoston kokoa ehdotetaan pienennettäväksi nykyisestä kolmestakymmenestä 18:aan jäseneen.

– Hallitus katsoo, että hallintoneuvostolla on edelleen tärkeä rooli laajan omistajakunnan edustajana ja siksi ehdotamme sen säilyttämistä edelleen. Anvialla on edelleen yli 30 000 omistajaa, joista monet ovat yksityishenkilöitä. Toisaalta konserni on aiempaa selvästi pienempi, ja siksi hallintoneuvoston jäsenten määrää ehdotetaan supistettavaksi, kertoo hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu.

Myös hallituksen koko on ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan nykyistä pienempi, 5-7 jäsentä, kun tällä hetkellä se on kahdeksan.

Yhtiökokouksessa käsitellään välitilinpäätös ajalta 1.1.–31.7.2016, jotta Elisan kanssa tehtyyn kauppaan sisältyvä omien osakkeiden lunastaminen ja niiden mitätöinti voidaan saattaa loppuun.

Elisa-kaupassa on sovittu, että Anvialle siirtyy kaikkiaan 39 136 osaketta, jotka mitätöidään lunastamisen jälkeen. Anvia on heinäkuun aikana lunastanut ja mitätöinyt kauppaan liittyviä omia osakkeita noin 59 miljoonan euron arvosta, mikä lähenee kevään yhtiökokouksessa vahvistetun taseen vapaata omaa pääomaa.

Jotta Anvia voi jatkaa osakkeiden ostamista ja mitätöintiä, yhtiökokouksen täytyy vahvistaa välitilinpäätös, jossa Elisa-kaupassa saatu myyntivoitto, noin 53 miljoonaa euroa, kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.