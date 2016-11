Vuosikausia suunniteltu ja työstetty Sepänkylän keskustan asemakaava on saatu valmiiksi, sillä kaikki maankäyttösopimukset on allekirjoitettu. Sepänkylän keskusta muuttuu melkoisesti lähivuosina. Pyrkimyksenä on elävöittää ja vahvistaa keskustaa.