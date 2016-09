Taajuusmuutosten vuoksi yhteisantennijärjestelmiin on viritettävä uudet lähetystaajuudet niissä taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Tämän vuoksi yhteisantennikiinteistöjä hoitavien isännöitsijöiden kannattaa olla yhteydessä paikalliseen antenniurakoitsijaan jo nyt, mikäli antennijärjestelmää ei ole pitkään aikaan kunnostettu.

Muutoksia tehdään myös Anvian UHF-taajuusalueen antennitelevisioverkossa 8.11. alkaen. Muutokset koskevat Pohjanmaan alueellista SveaTV:n verkkoa Vaasan lähetinalueella. Taajuusmuutokset käynnistyvät 8.11. Museokadun päälähettimellä. Tämän jälkeen viritetään alueen alilähettimien lähetintaajuudet, mikä kestää muutaman päivän. Muutoksia tehdään Museokadun, Maalahden, Vähäkyrön, Vöyrin, Särkimon, Kimon ja Oravaisten lähetinasemilla. Anvia tiedottaa tarkemmista aikatauluista ja muutostöistä aiheutuvista lähetyskatkoksista alueellisesti.

Mitä yhteisantennikiinteistössä pitää tehdä?

Kaikkien yhteisantennijärjestelmien päävahvistimet on viritettävä sen jälkeen, kun uudet taajuudet on otettu alueella käyttöön. Joissakin tapauksissa antennijärjestelmän päävahvistin voidaan joutua uusimaan viritysten toteuttamiseksi, joten vanhojen antennijärjestelmien kunto on hyvä tarkistuttaa etukäteen.

Vaasan päälähetysasemalla tehtävien taajuusmuutosten jälkeen Digitan verkon E-kanavanipun (TV5, Kutonen, Jim sekä Nelonen Prime, Nelonen Maailma ja Nelonen Nappula) televisiolähetykset lähetetään rinnakkain sekä uusilla että vanhoilla taajuuksilla vajaan kuukauden ajan, jolloin antenniurakoitsijoiden on tehtävä taloyhtiöissä viritystyöt. Taajuusmuutokset eivät koske kanavanippuja A (mm. Ylen kanavat) ja B (mm. MTV3 ja Nelonen).

Mitä yksittäisen taloyhtiön asukkaan pitää tehdä?

Antenniurakoitsijan tehtyä viritystyöt kiinteistössä on taloyhtiön asukkaiden tehtävä televisioiden tai digiboksien kanavahaku uudelleen. Useimmat tv-vastaanottimet tekevät kanavahaun automaattisesti. Taloyhtiöiden velvollisuus on tiedottaa asukkaille ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.

Koskevatko muutokset omakotitaloissa asuvia?

Omakotitaloissa ja niissä pientaloissa, joissa ei ole yhteisantennijärjestelmää, ei yleensä tarvita muutostöitä. Mikäli antennijärjestelmä on kunnossa, riittää television tai digiboksin kanavahaku sen jälkeen, kun taajuusmuutokset alueella on tehty.

Taajuusmuutosten yhteydessä TV-katsojia opastetaan kanavahaun tekemisessä Viestintäviraston neuvontapalvelussa arkisin klo 14.00 - 19.00 numerossa 0295 390 280 (paikallisverkkomaksu).

Miksi taajuusmuutokset tehdään?

Television antenniverkon hyödyntämä 700 MHz:n taajuusalue siirtyy vuoden 2017 alussa langattoman laajakaistan käyttöön. Antennitelevision taajuusalueen kaventuessa tv-verkkojen lähetystaajuuksia on järjesteltävä uudelleen, jotta televisiopalvelujen määrä ei vähenisi. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan lähetysverkon pää- ja täytelähettimien taajuuksista muuttuu.