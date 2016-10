Isokyröläislähtöinen Kujala, 44, on toiminut Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana ja järjestön omistaman Sypoint Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Hänen vastuualueellaan on ollut mm. järjestön kunta- ja aluevaikuttaminen sekä viestintä. Vuosina 2006-2011 Kujala toimi Helsingin Yrittäjien toimitusjohtajana.

Kokoomusyhteisössä Kujala työskenteli vuosien 1994-2006 välisenä aikana mm. jäsenliiton pääsihteerinä, piirijärjestön toiminnanjohtajana, puolueen suunnittelupäällikkönä ja vt. puoluesihteerinä. Hän on opiskellut hallintotieteitä Tampereen yliopistossa.

Orpo on kutsunut erityisavustajan tehtävään Elisa Tarkiaisen, 26. Myös Tarkiainen aloittaa tehtävässään maanantaina 17.10. Maailmanpolitiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa opiskeleva Tarkiainen avustaa ministeri Orpoa erityisesti valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvissa EU- ja kansainvälisissä asioissa.

Tarkiainen siirtyy tehtävään Suomen Lukiolaisten Liiton pääsihteerin paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt viestintätehtävissä monikansallisessa pörssiyhtiössä ja viestintätoimistoissa Helsingissä ja Lontoossa. Tarkiainen on koulutukseltaan Bachelor of Arts (Hons) ja hän on suorittanut tutkinnon Englannissa.

Erityisavustajan tehtävät vapautuivat Joonas Turusen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ja Laura Åvallin jäätyä äitiysvapaalle.