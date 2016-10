Tuotantoyhtiö Amazon kuvaa uutta kansainvälistä autoiluaiheista ohjelmaansa The Grand Touria Jurvan Botniaringilla. Huhujen mukaan paikalla olisi myös legendaarisen Top Gear -sarjan tekijöitä. KUVA: JAANA ALA-LAHTI

Tuotantoyhtiö Amazon on parhaillaan kuvaamassa uutta kansainvälistä autoiluaiheista ohjelmaansa The Grand Touria Jurvan Botniaringilla. Pääpaino kuvauksissa on huomenna lauantaina pidettävässä jokamiesluokan-kisassa.